الرباط 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 0.3 %، عند 10.446,57 نقطة.فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.37 % ليستقر عند 836,05 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.14 % بمجموع 790,56 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.27 % بمجموع 9.552,96 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 13 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 545 مليار درهم مغربي.//انتهى//21:13ت م0229