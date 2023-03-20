عرعر 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسافتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية علوان بن صالح الشمراني - اليوم- فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان تحت شعار ‏( صحتي تبدأ من فمي ).وتهدف الفعاليات التي تستمر أربعةَ أيام بتنظيم من صحة الحدود الشمالية في العثيم مول بمدينة عرعر ، إلى توعية أفراد المُجتمع بأهمية وكيفية العناية بالأسنان، وتفعيل دور مؤسسات المُجتمع في دعم وتنفيذ البرامج الوقائية، والدور الوقائي للقوى العاملة في مجال الأسنان، ومشاركة مُقدمي الخدمات الصحية في تنفيذ البرامج الوقائية الخاصة بصحة الفم والأسنان.وتتنوع أركان الفعاليات التي تستهدف أفراد المُجتمع من الأطفال، وأولياء الأمور، والأطباء والعاملين في القطاعات الصحية؛ لتثقيفهم بالعناية بصحة الفم والأسنان، وأثرها على صحة الفرد، ومضاعفات مرض السكري وتأثيره على صحة الفم والأسنان، والسلوكيات الصحية وأثرها على صحة الفم والأسنان، و" أنا أستطيع " للأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بالخدمات الجديدة بصحة الفم.// انتهى //21:21ت م0230