المدينة المنورة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسنظَّمَت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بمقرها اليوم، ورشة عمل بعنوان "دراسة سياسات التوطين في المملكة" وذلك بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية؛ لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه أصحاب الأعمال في سياسات التوطين واقتراح المبادرات والحوافز الداعمة لتخفيف آثار سياسات التوطين.وناقشت الورشة التي قدمها مدير سياسة التوطين بالمملكة الدكتور عبدالرحمن مبارك، عدة محاور منها، واقع سياسات التوطين في المملكة، أهداف الدراسة والتوجيهات المستهدفة، أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال في سياسة التوطين والمبادرات والحوافز الداعمة.// انتهى //21:34ت م0231