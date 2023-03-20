الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسأطلقت وزارة المالية - ممثلة في مركز المهارات المالية- بمدينةالرياض، برنامج الرقابة الذاتية، بمشاركة 920 متدربًا من منسوبي قطاع الإدارات المالية في الجهات الحكومية المستهدفة من المبادرة خلال المدة مارس ـ يونيو 2023م.ويأتي إطلاق البرنامج ضمن مبادرة "دعم وتطوير أعمال الرقابة المالية" التي تبنَّتها وزارة المالية استنادًا إلى رؤية السعودية 2030، ويهدف إلى بناء القدرات لدى موظفي الجهات الحكومية من خلال ورش العمل والبرامج التدريبية التي صُمِّمَت خصيصًا لبناء قدراتهم وتثقيفهم وتعزيز رغبتهم في تبنِّي تطبيق الرقابة الذاتية، إضافة إلى رفع مستويات الوعي لدى تلك الجهات لتطبيق أساليب الرقابة المالية.وتتكون إستراتيجية البرنامج من ثلاثة مراحل : تتضمَّن الأولى التدريب على البرامج ذات الصلة بمجالات الرقابة المالية وبإدارة التغيير، بينما تستهدف المرحلة الثانية ترشيح المدربين بعد تدريبهم في المرحلة الأولى؛ وذلك لاستكمال عمليات التدريب لمجموعة من منسوبي جهاتهم، في حين تشهد المرحلة الثالثة تدشين منصة لتدريب منسوبي الجهات الذين لم يجرِ تدريبهم في المرحلتين السابقتين.ووفقا لآلية البرنامج، يُقسَّم المتدربون إلى مجموعات يتراوح عدد كل منها بين 10 و40 متدربًا، ويمتد التدريب من شهر مارس 2023م حتى شهر يونيو 2023م، ويستهل البرنامج أنشطته بجلسة تعريفية تقام عن بُعد، بعدها يبدأ تقديم البرامج التدريبية التي تشمل: الحوكمة في القطاع الحكومي، وإدارة الالتزام ، والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، وتحليل البيانات، والمراجعة الداخلية، ومراجعة تقنية المعلومات، وتختتم بتدريب المدربين.يذكر أن إطلاق برنامج الرقابة الذاتية يأتي امتدادًا لجهود مركز المهارات المالية الهادفة إلى بناء منهج تطويري متكامل للمهارات المالية للقطاع المالي العام، وتطوير المهارات المالية المستقبلية،وبناء البرامج والحلول التطويرية، وقياس أثرها لدعم المبادرات الرئيسية للرؤية عن طريق استحداث برامج تسهم في تفعيل عمليات نقل المعرفة بشكل مستدام عبر برامج تأهيل المدربين في القطاع المالي العام، ورقمنة المحتوى التدريبي والمعرفي، وتفعيل برامج التدريب على رأس العمل.// انتهى //21:46ت م0233