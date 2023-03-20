بروكسل 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واساجتمع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مقر الناتو.وقال بيان للحلف الأطلسي في بروكسل: إن الأمين العام لحلف الناتو عبَّرعن شكره للعراق على التزامه بشراكته مع الناتو، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب الدولي، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.وأكد ستولتنبيرغ، أن الناتو يواصل تعزيز قوات ومؤسسات الأمن العراقية من خلال تقديم المشورة وبناء القدرات من خلال بعثة الناتو في العراق.//انتهى//22:01ت م0239