الباحة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس‏تحت رعايةِ صاحبِ السموِّ الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، نظَّم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة - ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية بالباحة بالشراكة مع إدارة التمكين المجتمعي اليوم- ملتقى "التمكين الفني لتنمية القطاع غير الربحي" الذي يهدف إلى التعريف بخدمات الجهات ذات العلاقة بالقطاع ، وذلك بقاعة الحسام للمعارض والمؤتمرات.ويهدف الملتقى الذي دشَّنه مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالباحة شائق بن محمد آل شائق إلى تعظيم الأثر الاجتماعي وتحقيق الاستدامة المالية لمنظمات القطاع غير الربحي، وعرض الخدمات والفرص المتاحة لدى الجهات المشاركة، مستهدفًا القطاع غير الربحي والجهات المشرفة فنيًّا على القطاع والباحثين والمهتمين.وتناول الملتقى ثماني أوراق عمل مقدمة من الجهات المشاركة، كما تم تخصيص ركن للاستشارات الفنية لزوار الملتقى من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومعرض للجهات المشاركة،واستعراض بعض قصص النجاح للجمعيات؛ ومن بينها عرض قصة نجاح الجمعية الخيرية لرعاية المسنين (إكرام)، والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (أكناف).وفي ختام الملتقى كُرِّمَت الجهات المشاركة، وبعض الجمعيات التي تميزت في الأعمال التطوعية، ورعاة الملتقى.// انتهى //22:09ت م0240