الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسيُسدل الستار غداً على منافسات بطولة كرة القدم (أ) للجامعات ضمن الموسم الرياضي الـ13 للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بإقامة المباراة النهائية للمسابقة.ويسعى فريقا جامعتي القصيم والباحة لنيل اللقب والظفر بكأس البطولة والميداليات الذهبية في النهائي الذي سيحتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.الفريقان وصلا للنهائي بجدارة واستحقاق، حيث تصدر فريق جامعة القصيم مجموعته في الدور الأول بـ 12 نقطة، من الفوز في 4 مباريات مسجلاً 20 هدفاً مقابل 6 أهداف استقبلتها شباكه، فيما جمع فريق جامعة الباحة 9 نقاط، من خلال الفوز في 3 مباريات اعتلى بها قمة مجموعته، مسجلاً 16 هدفاً واستقبلت شباكه 5 أهداف فقط.// انتهى //22:26ت م0242