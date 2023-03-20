الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسيستضيف ملعب ميلود هدفي بمدينة وهران في الجزائر، مباراة فريقي شبيبة الساورة الجزائري والكويت الكويتي غدًا، ضمن مرحلة الإياب للدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي ينظِّمُها الاتحاد العربي لكرة القدم.وكانت مباراة الذهاب الماضية كسبها فريق الكويت الكويتي بهدف دون مقابل، وسيبحث كل فريق عن بطاقة التأهل الأولى إلى المرحلة التالية من البطولة، بينما تستكمل باقي مباريات الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية خلال شهر أبريل المقبل.وأقيمت 6 مباريات الأسبوع الماضي في جولة الذهاب من الدور الأول، إذ تعادل فريق القوة الجوية العراقي مع نظيره الشباب السعودي بهدف لمثله، وفاز الهلال السوداني على المنامة البحريني بثلاثية دون رد، وفاز كذلك المحرق البحريني 2-0 على السيب العماني، وتغلب الكويت الكويتي بهدف دون مقابل على فريق شبيبة الساورة الجزائري، كما انتصر فريق نواذيبو الموريتاني على نظيره شباب الأردن الأردني بنتيجة 4-1، وحقَّق فريق الجيش الملكي المغربي الفوز بذات النتيجة على فريق الاتحاد الليبي.// انتهى //22:27ت م0243