أبهـا 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واستتواصل البرامج والفعاليات التي ينظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمناسبة أسبوع البيئة، تحت شعار "بيئتك تعرفك"، وذلك في مختلف محافظات ومراكز منطقة عسير، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية.ويحظى جناحا فرع الوزارة التعريفية بأسبوع البيئة المقامة في الراشد مول بمدينة أبها والبوليفارد في محافظة خميس مشيط، بإقبال وتفاعل كبير من الحضور والمهتمين والمشاركين من جميع أفراد المجتمع، حيث تم زراعة أكثر من 500 شتلة في خميس مشيط، إضافة إلى مبادرة تنظيف متنزه الشيق، إلى جانب زراعة العديد من الشتلات وتنظيف الشواطئ في مركز سعيدة الصوالحة.وفي محافظة بلقرن أقيمت العديد من البرامج، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وبلدية بلقرن، حيث تم زراعة 500 شتلة وتنظيف متنزه قلمين، فيما تم تنظيف المواقع المجاورة لسد بدوة في محافظة النماص.// انتهى //22:41ت م0247