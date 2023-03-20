الدمام 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسحقَّق فريق الصفا الانتصار الثامن له في منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022 - 2023م، بعد تغلُّبه على نظيره المحيط بنتيجة (26-31)، في المواجهة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة، التي جمعتهما اليوم، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.وبهذا الفوز، رفع فريق الصفا رصيده إلى 16 نقطة وضعته في المركز السادس بسلم الترتيب العام، وبنفس الرصيد مع فريقي الهدى والأهلي، مع وجود مواجهة مؤجلة أخرى للصفا مع فريق الزلفي، فيما تجمد رصيد المحيط عند نقطتين في المركز الثاني عشر والأخير.// انتهى //22:43ت م0248