عمَّان 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسأكدت الحكومة الأردنية اليوم، إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام أحد المحتلين -بأحد الفعاليات الدولية- خريطةً تضم حدود الأردن وأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.وعدَّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، هذا التصرف تحريضاً أرعنَ، وخرقاً للأعراف الدولية.وقال: "تدين الأردن التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها أحد المحتلين إزاء الشعب الفلسطيني وحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني"، محذراً من خطورة هذه التصرفات العنصرية المتطرفة.وأكد أن وزارة الخارجية الأردنية ستتخذ جميع الإجراءات السياسية والقانونية الضرورية للتصدي لمثل هذه التصرفات والتصريحات الحاقدة المتطرفة، وما تمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار، ويدفع باتجاه التصعيد، مشيراً إلى أن هذه التصريحات لا تنال من الأردن ولا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، بل تظهر للعالم مدى الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وخطورة الفكر العنصري المتطرف الذي يحمله الاحتلال.//انتهى//22:49ت م0249