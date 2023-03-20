الدمام 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية مساء اليوم، معرض" البدر" للشاعر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز ، المصاحب لأمسية "البدر في إثراء"، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية وذلك في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء).وتجوّل سمو أمير المنطقة الشرقية في المعرض بصحبة سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن الذي أطلعه على 25 لوحة فنية مزجت بين الحداثة والمعاصرة، وجمع المعرض الذي يقام لأول مرة في المملكة ويستمر إلى نهاية شهر مايو المقبل عدة لوحات للفنان الشاعر "البدر" منذ الثمانينات وحتى الوقت الحاضر.وقال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز خلال حفل التدشين أن " ما ضمه المعرض من أعمال لها قيمتها الفنية والتاريخية، تدل على ما يمتلكه سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن من موهبة وثقافة وأدب وحب للوطن وأبنائه، ونحن في المنطقة الشرقية سعداء باستضافة هذا المعرض المميز الذي يضاف للمحتوى الثقافي في للمنطقة ".ويتزامن هذا المعرض مع احتفاء مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالشاعر والفنان صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز في حفل "البدر في إثراء"، الذي اصطحب المدعوين في رحلة مع قصائده وفنه، وذلك بالتزامن مع "عام الشعر العربي".// انتهى //23:16ت م0251