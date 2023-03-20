الطائف 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسلم تفتأ أرض الطائف في احتفاء عام الشعر العربي بالشواهد الأدبية المطلّة على التاريخ والثقافة فقط، بل استحضرت ذاكرتها مكانة "الشعر قبل الإسلام" بصفته أحد أهم الفنون التعبيرية المتجذرة في عمق و وجدان الإنسان العربي منذ أزل طويل، حيث احتل الشعر مكانة رفيعة المستوى عند العرب دون الأدبيات الأخرى القديمة أو المعاصرة، حتى جعلوا الشعر ديوانهم الذي ينقل مآثرهم ويجوش عن مشاعرهم وطموحاتهم؛ مشكلاً مصدراً وثائقي تاريخي يعتمد عليه في سرد قصص حياته وأحداثها المختلفة.واستحضرت أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف؛ في احتفاء عام الشعر العربي 2023 مع الشاعر والمفكر علي أحمد سعيد "أدونيس"، عددًا من الإثراءات القيمة والخاصة بالشعر، والشخصيات الذين تصدرت مسيرة الشعراء في تاريخ العرب منذ سنين وقرون مديدة، سواءً شعراء عصر ما قبل الإسلام أو شعراء عصر صدر الإسلام وما بعده، بتقديم من الإعلامي محمد رضا نصر الله.وسلّط المفكر أدونيس الضوء عن علاقته مع الشعر قبل الإسلام، و معنى أن يكون الشاعر والتاريخ جزءًا واحدًا أصيلا، وعن ما علمه الشعر، مؤكدًا أنه مادام الحب و الموت موجودين؛ فالشعر موجود وله مكانة قوية في القرن العشرين، مناقشًا خلال المحاضرة حول أبرز الشخصيات الشاعرية التي شهدها التاريخ العربي مثل الجاحظ و دانتي و المعري وعن كتابه الذي حمل عنوان (النص القرآني وآفاق الكتابة) مستذكرًا خلال حديثه أهمية اللغة العربية في الشعر لكونها أكثر اتساعًا وشمولًا عن غيرها من لغات العالم.// انتهى //23:22ت م0254