حائل 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واستوّج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل - اليوم - الفائزين في حفل سباق فروسية حائل الـ 18 والختامي على كأسي الأمير عبدالعزيز بن سعد ودعم الراعي الرسمي مياه آبار حائل والراعي الماسي الأهلي الطبي وكأس مياه آبار حائل و6 سيارات مقدمة من مياه آبار حائل "سيارتين"، وسيارة من كل من شركة مون للمقاولات الراعي الفضي ونائب رئيس الغرفة التجارية ثامر بن نائف الجنيدي، وخالد بن طلاع الحسيني، وبندر بن زومان الهاجري.وجاءت نتائج أشواط السباق على النحو التالي: حقق الجواد "أصيل الساس" "سيارة" المركز الأول في الشوط الأول للمالك محمد فهد الأسلمي، وفاز بالمركز الأول في الشوط الثاني الخيل العربية الجواد "أجزل عذبه" "سيارة" للمالك ناصر الدرع، وحقق الجواد "يوسف" المركز الأول في الشوط الثالث "سيارة " للمالك أبناء حمد الدغيشم، وفي الشوط الرابع حصلت الفرس "صباحات" على سيارة للمالك سلطان نايف العواجي.وجاءت الفرس "أفنتورين" للمالك جبر حجي البقعاوي على المركز الأول في الشوط الخامس، وفي الشوط السادس فاز الجواد "النهروان "، وحققت الفرس "سحاب وسديم" على كأس الشوط السابع للمالك شالح مطني الشمري، وفي الشوط الثامن "كأس" ظفر الجواد " اجتماعي " على سيارة للمالك محمد فهد الأسلمي، وتوج الجواد " شوكان " بالكأس الرئيس للمالك حمود محمد البقعاوي حيث سلم سمو أمير منطقة حائل الفائزين والكأس والجوائز، مثنياً سموه على دعم رجال الأعمال لرياضة الفروسية بالمنطقة .وفي ختام الحفل تسلم سموه درعاً تذكاريًا من مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي.// انتهى //23:43ت م0257