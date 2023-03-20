القاهرة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسأكد وزير الخارجية المصري رئيس مؤتمر (COP27) سامح شكري أهمية تكثيف الأطراف المعنية بالعمل المناخي لجهودها بهدف تعزيز التوافق وإحراز المزيد من التقدم على صعيد تحقيق أهداف عمل المناخ.جاء ذلك خلال كلمة الوزير شكري في الجلسة الافتتاحية لاجتماع كوبنهاجن الوزاري حول المناخ في الدنمارك.وأشار وزير الخارجية المصري، إلى أهمية انعقاد هذا الاجتماع في تعزيز عمل المناخ الدولي من خلال ما يتخلله من نقاشات ومباحثات بنّاءة بين شتى الأطراف الفاعلة المعنية بعمل المناخ.وفي السياق ذاته، أوضح الوزير شكري خلال ترؤسه الجلسة المخصصة لتناول قضية تمويل عمل المناخ، أن تمويل المناخ يمثل ركيزة رئيسة لجهود مواجهة التغيرات المناخية، وخاصةً في الدول النامية، وتنفيذ تعهدات المناخ.//انتهى//23:49ت م0259