أبها 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسانطلقت أمس الأول، النسخة الرابعة من دوري المدارس للبنين في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، في ألعاب "كرة القدم - كرة السلة - كرة الطائرة"، حيث يشارك في هذه النسخة 3468 لاعباً، يمثلون 268 فريقاً و 116 مدرسة.ويهدف مشروع دوري المدراس الذي تطلقه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم، إلى تمكين جيل اليوم من صناعة إنجازات لمستقبل الرياضة السعودية، ليتواكب مع رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال اكتشاف المواهب الرياضية في المدارس ورعايتها لتكون نواة للمنتخبات الوطنية.// انتهى //00:44ت م0002