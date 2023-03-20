نيامي 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسبدأت الشرطة النيجيرية اليوم الاثنين، عملية بحث عن ستة أشخاص يُشتبه في أنهم خطفوا على يد مسلحين هاجموا مجموعة من موظفي الانتخابات في محافظة كوجي بشمال وسط البلاد.ونقلت وكالة الأنباء النيجيرية تأكيد متحدث باسم الشرطة النيجيرية أن موظفي الانتخابات المناوبين تعرضوا لهجوم في وقت مبكر من يوم أمس، بينما كانوا في طريقهم إلى مركز تجميع في عاصمة الولاية لوكوجا، بعد الانتخابات البرلمانية في كوجي يوم السبت، حيث اعترض مسلحون سياراتهم، مما تسبب في إصابة البعض، فيما أخذ ستة آخرين على الأقل في منطقة أوباجانا بالمحافظة.يذكر أن انتخابات حكام وبرلمانات المحافظة أجريت يوم السبت في معظم أنحاء نيجيريا، حيث اختتمت الدولة الأفريقية الأكثر اكتظاظا بالسكان الانتخابات العامة لعام 2023.//انتهى//00:45ت م0003