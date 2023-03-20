رفحاء 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسدشن تعليم محافظة رفحاء أمس الأول، النسخة الرابعة من بطولة دوري المدارس للبنين لكرة القدم، بمشاركة 3,268 طالباً، يمثلون 406 فرق، حيث تقام المباريات على 5 ملاعب.وتأتي البطولة ضمن خطة المشروع الرياضي الوطني لدوري المدارس المنفذة على مستوى المملكة بالتعاون والشراكة بين وزارة التعليم ووزارة الرياضة، حيث يهدف المشروع إلى صناعة جيل جديد من الرياضيين وتعزيز الرياضة المدرسية وتنمية الأنشطة الرياضية في المجتمع، ضمن مستهدفات وزارتي الرياضة والتعليم المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال اكتشاف المواهب الرياضية في المدارس ورعايتها لتكون نواة للمنتخبات الوطنية.// انتهى //01:12ت م0005