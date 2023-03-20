ينبع 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واساستقبلت الهيئة الملكية بينبع وفداً من الشركة الصينية لصناعة الصلب والحديد، وتعتبر من الشركات الرائدة في هذا المجال.واستعرض اللقاء مقومات الاستثمار بالهيئة الملكية بينبع والبنية التحتية المتميزة للمدينة والحوافز والتسهيلات الممنوحة لصناعات الحديد مما يسهم في تطبيق مفهوم التكامل الصناعي بالمدينة، وتعزيز الاستدامة من خلال تفعيل التكامل الاقتصادي وتعزيز التميز التشغيلي في المدينة لتكون جاذبة للاستثمار بجودة حياة عالية.// انتهى //01:29ت م0007