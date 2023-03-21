القاهرة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسفاز فريق الإسماعيلي على مضيفه غزل المحلة بركلات الترجيح بنتيجة (7 - 6)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، على ملعب "غزل المحلة"، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.واحتكم الفريقان - بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما - إلى ركلات الترجيح التي حسمها الإسماعيلي لصالحه ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة، في انتظار الفائز من مباراة فريق الأهلي مع نظيره فريق المصري.وفي الدور ذاته، تغلب فريق الاتحاد السكندري على ضيفه فريق فاركو بركلات الترجيح بنتيجة (7 - 6)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ليتأهل بذلك الاتحاد السكندري إلى الدور ربع النهائي للبطولة ذاتها، في انتظار الفائز من مباراة فريق بيراميدز مع نظيره فريق إنبي.ومن المقرر استكمال مباريات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية غداً بمباراة فريق سيراميكا كليوباترا مع نظيره فريق سموحة.//انتهى//01:30ت م0008