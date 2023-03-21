الرياض 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، حفل تخريج الدفعة (20) من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، في مقر الكلية بمحافظة الطائف.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الكلية، معالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومعالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وقائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي اللواء الركن محمد بن علي البلوي.وفور وصول سموه، عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.بعد ذلك، ألقى قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، كلمة عبّر فيها عن ترحيبه لرعاية سمو وزير الدفاع وتشريفه لحفل تخريج الدفعة (20) من طلبة الكلية، موضحًا بأن الخريجين أمضوا ثلاثة أعوام في رحاب الكلية، أنهوا فيها جميع متطلبات تأهيلهم العسكري والأكاديمي بصبر وعزم.إثر ذلك، جرى العرض العسكري، وتسليم راية الكلية، وأدى الخريجون القسم، ثم أُعلنت النتائج، وكرَّم سموه الطلبة المتفوقين، وتسلَّم سمو وزير الدفاع هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة.عقب ذلك، تقلّد الخريجون رتبهم العسكرية، ثم عُزف السلام الملكي، والتُقطت الصورة التذكارية مع الخريجين.حضر الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وعدد من كبار المسؤولين والملحقين العسكريين لدى المملكة، وأولياء أمور الخريجين.// انتهى //02:36ت م0010