الرياض 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تُهنئ رئيس الجمهورية التونسية بذكرى استقلال بلادهبرعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يسلم جائزة الملك فيصل العالمية للفائزين بدورتها الخامسة والأربعين لعام 2023سمو وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (20) من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجويالمحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضانالقصبي يلتقي رئيس وزراء العراق وعددًا من المسؤولينالمملكة ضمن قائمة الدول الأوائل في الحد من استهلاك الملح حسب تقرير منظمة الصحة العالمية"الداخلية" توزّع (7500) سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب في شهر رمضان المبارك1600 كادر يباشرون تنفيذ خطة الهلال الأحمر في المدينة المنورةوزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 46 رخصة تعدينيةوزارة الثقافة تعلن عن إطلاق "مبادرة الحروف الطباعية"معالي وزير التجارة يفتتح ونظيره التركي المعرض الأول للصادرات التركية "ترك إكسبو 2023"أرامكو وشركة "دي إتش إل" تعلنان عن مشروع مشترك لإنشاء مركز عالمي للمشتريات والخدمات اللوجستية المتكاملة"الصناعات العسكرية" تطلق الممكنات في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة لدعم المستثمرين وتمكينهموزير الصناعة يلتقي نائب رئيس الحكومة الشعبية لمنطقة نينغشيا الصينيةوأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( صناعة الترفيه) : تحت مظلة رؤية 2030، أولت المملكة قطاع الترفيه عناية خاصة جداً، وأجادت التخطيط له، وابتكرت طرقاً غير تقليدية في إدارته وتشغيله، حتى يحقق مردوداً مالياً يرتقي بالاقتصاد الوطني من جانب، ويعزز رفاهية المجتمع من جانب آخر، وهو ما جاء متماشياً تماماً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي قال في إحدى المناسبات: إن «الترفيه يمثل حاجة إنسانية، ومتطلباً اجتماعياً، إضافة إلى كونه يعد نشاطاً اقتصادياً مهماً، ومصدراً من مصادر الدخل للدول وللقطاع الخاص، ومحركاً رئيسياً للأنشطة الاقتصادية الأخرى".وأضافت : وكشفت رؤية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في صيف 2016، أن سموه يدرك أهمية أن يكون للمملكة قطاع ترفيه مميز وحيوي، كما يدرك أهمية أن يبدأ هذا القطاع من حيث انتهى الآخرون، ومن هنا حقق "الترفيه" في سنوات قليلة حزمة من الإنجازات الاستثنائية، وبات ملء السمع والبصر، ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال فعاليات منوعة تفوق في تنظيمها والترويج لها بأسلوب مغايروتشهد على إنجازات قطاع الترفيه إحصاءات عدة، تعكس نجاح المملكة في صناعة الترفيه بأساليب احترافية، حققت من خلالها كل ما سعت إليه وخططت له، ولعل أكبر منجز حققه القطاع حتى اليوم وصول عدد زائري فعاليات القطاع العامة التي أقامتها الهيئة العامة للترفيه، والقطاع الخاص منذ العام 2019 وحتى الربع الأول من العام الحالي (2023) إلى أكثر من 120 مليون زائر، وهو رقم قياسي يتوج جهود ولي العهد لدعم هذا القطاع الحيوي الواعد.ورأت : أن حزمة الإحصاءات لم تقتصر على عدد الزائرين فحسب، وإنما شملت أيضاً إصدار 11,136 ترخيصًا لمختلف الأنشطة الترفيهية، والأنشطة المساندة، والترخيص لـ470 وجهة ترفيهية في أكثر من 42 مدينة ومحافظة في المملكة، إضافة إلى الترخيص لأكثر من 3,738 منشأة في مجالات الأنشطة الترفيهية والمساندة.واعتبرت : إن كانت فعاليات قطاع الترفيه جذابة وشيقة، إلا أن التنوع فيها نجح في استقطاب أعداد أكبر، وتجسد هذا المشهد - على سبيل المثال - في أكبر مسابقة للقرآن الكريم والأذان نظمتها هيئة الترفيه على مستوى العالم، ولفتت أنظار المهتمين، وتجاوب معها الكثيرون.وختمت : ويبقى ما تحقق في قطاع الترفيه السعودي شيئاً يسيراً، يبشر بإحصاءات أكبر ضخامة في قادم السنوات، خاصة أنه ما زال لدى الرؤية الكثير والكثير من الخطط والبرامج التي تستهدف النهوض بالقطاع، وتحقيق أهداف جديدة تجعل المملكة وجهة رئيسة لكل من يبحث عن الترفيه الجاد والمفيد.وقالت صحيفة "البلاد" في كلمتها بعنوان ( رسالة عظيمة) : في شهر رمضان المبارك تستقبل المملكة الملايين من ضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة والزيارة في أجواء روحانية وتوفر أفضل وأرقى الخدمات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وعنايتها الدائمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، تجسداً للرسالة العظيمة التي شرف بها الله تعالى هذا البلد الطيب في خدمة الإسلام والمسلمين، والاعتزاز بأدائها خير أداء.وأضافت : في هذا الإطار جاء إعلان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن الجاهزية التامة لاستقبال الملايين خلال الشهر الفضيل، وتجهيز كافة المواقع للمعتمرين والمصلين والزائرين وتوفير كافة الإمكانات، وتكامل الخدمات والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية ليؤدي ضيوف الرحمن نُسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة، والتأكيد على أهمية خدمة المصلين والزائرين والمعتمرين وإرشادهم وتوجيههم والاهتمام بهم.وختمت : ففي الوقت الذي تشهد فيه المدينتان المقدستان مشروعات تطويرية كبرى، تتواصل جهود الرئاسة العامة والوزارات والأجهزة الأمنية بقطاعاتها جهودها في أداء الرسالة وتوفير أعلى درجات اليس والطمأنية والراحة لضيوف الرحمن، وتتضاعف الجهود خلال شهر الصوم وتقديم الخدمات بأحدث التقنيات وأرقى المواصفات العالمية، في منظومة عمل مستمرة على مدار الساعة.// انتهى //06:06ت م0013