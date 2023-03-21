مكة المكرمة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسدشنت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة منطقة مكة المكرمة أمس, برنامج توعوي للإقلاع عن التدخين في شهر رمضان "صحتك تهمنا"، الذي يأتي ضمن البرامج التوعوية لمكافحة التدخين بمكة، وذلك بمقر المديرية.وأكدت صحة مكة, أهمية استغلال شهر رمضان في التخلي عن العادات السيئة ومنها الإقلاع عن التدخين، لما لهذه الآفة من أضرار جسيمة على الحياة وصحة الإنسان وسلامته الجسدية والنفسية، بالإضافة إلى الخسائر المالية التي يهدرها المدخن في شراء التبغ الذي تتضاعف قيمته يوماً بعد يوم, مهيبة الجميع بضرورة ترك هذه العادة السيئة والحفاظ على نمط حياة صحي.يذكر أن الفعالية اشتملت على العديد من الأركان التوعوية، وعيادة علاجية للراغبين بالإقلاع عن التدخين، تتوفر بها أدوية طبية للتخفيف من الأعراض الانسحابية المصاحبة لعملية الإقلاع وتساعد المُدّخن في العلاج، إذ أن شهر رمضان يُعد فرصة سانحة للإقلاع عن كثير من العادات السلبية ومنها عادة التدخين.// انتهى //09:05ت م0019