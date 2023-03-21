مكة المكرمة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسوثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" الأجواء الروحانية التي ينعم بها قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين، حيث يعيشون أجواء إيمانية وروحانية مكنتهم من أداء عباداتهم بيسر وسهولة واطمئنان، وسط جهود مكثفة من الجهات المعنية لمتابعة المعتمرين وتقديم الخدمات لهم، في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ أيدها الله ـ وما جندته من إمكانيات من أجل راحتهم وطمأنينتهم خلا أدائهم المناسك.// انتهى //09:06ت م0020