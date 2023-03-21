مكة المكرمة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسشاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة شؤون المعارض والمتاحف في المعرض المصاحب لمسابقة القرآن الكريم التي تنظمها جدة.ويهدف المعرض إلى تعريف الوفود المشاركة في هذا الافتتاح بالخدمات التي يقدمها جهاز الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف من خلال الوكالة العامة لشئون المعارض والمتاحف ووكالات الرئاسة المشاركة في هذا المعرض.وتمثلت مشاركة الرئاسة في المعرض من خلال عرض مصحف برايل الإلكتروني والمطبوع، وبعض المخطوطات القديمة للقرآن الكريم, والأدوات المستخدمة في غسيل الكعبة المشرفة, والأظياب الخاصة بالكعبة المشرفة، كما تمت المشاركة بفيلم تعريفي عن كيفية حياكة كسوة الكعبة وعن ماء زمزم .كما شملت مشاركة الرئاسة منسج لكسوة الكعبة المشرفة يتيح للضيوف والمصلين المشاركة في عملية النسج والتعرف على الجهود المبذولة في صناعة كسوة الكعبة المشرفة .// انتهى //09:07ت م0021