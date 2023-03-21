صبيا 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسحقق فريق سعودي ديجيتال من متوسطة وثانوية الشقيري بمكتب تعليم ضمد التابع لإدارة تعليم صبيا، جائزة التطور المعرفي ضمن التصفيات النهائية في تحدي دوري فريست التقني التي ينظمها الاتحاد السعودي للربوت والرياضات اللاسلكية .وشاركت إدارة تعليم صبيا بخمس فرق على مستوى المملكه في هذه المسابقة، وضم الفريق الفائز كل من الطالبات روبين داحشي، وجنان أبو هاشم، ولمى عاتي، ونوران شبيلي، وهمس زغيبي.يذكر أن التصفيات النهائية للمسابقة نفذت على مدى ثلاثة أيام، تحت عنوان "الطاقة" في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية، وأستهدفت استكشاف وتنمية وتطوير مهارات الروبوت والذكاء الاصطناعي، فيما شهدت البطولة هذا العام مشاركة الفرق بروبوتات تقدم حلول تقنية في مجال الطاقة، وذلك بإشراف مباشر من الإتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية وبالشراكة مع منظمة فيرست FIRST الدولية و بالتعاون مع وزارة التعليم.// انتهى //09:11ت م0022