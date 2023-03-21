القدس المحتلة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ردود الفعل الفلسطينية والعربية، المندد بتصريحات وزير إسرائيلي، أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، وتأكيد الرئاسة الفلسطينية أن تلك التصريحات العنصرية، هي محاولة لتزييف التاريخ وتزويره، وتكشف عنصرية الاحتلال الذي يحاول فيها إنكار وجود الشعب الفلسطيني، وتنديد الخارجية المصرية بتلك التصريحات التي وصفتها بالتحريضية، وتقوض المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة.وتطرقت لمواصلة المستوطنين تنفيذ سلسلة من الاعتداءات على القرى والبلدات الفلسطينية، وإعطاب مركبات فلسطينية، ومواصلة قوات الاحتلال حملة الاعتقال في صفوف الفلسطينيين.وركزت صحف فلسطين على إعلان الأسرى داخل سجون الاحتلال الذين يواصلون خطواتهم النضالية لليوم 35 على التوالي، عن اقتراب ساعة الصفر لخوض الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان، وذلك رفضاً لإجراءات الاحتلال غير الإنسانية بحقهم، والمنافية لكل القوانين الدولية.وسلطت صحف الثلاثاء الأضواء على ردود الأفعال الفلسطينية المنددة بقرار الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير، حظر عمل الإعلام الرسمي الفلسطيني في القدس وداخل فلسطين المحتلة عام 1948، وتأكيد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن القرار يندرج في إطار سياسة ممنهجة، ترمي إلى مصادرة الحريات، والتعتيم على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، داعياً الاتحاد الدولي للصحفيين، وجميع المنظمات الحقوقية الدولية، لإدانة تلك الإجراءات، وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال، للتراجع عنها.أخبرت أن نتائج وضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين، أظهر أن صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي نهاية الربع الرابع من العام الماضي 2022، بلغ 3 مليارات و361 مليون دولار.// انتهى //09:31ت م0023