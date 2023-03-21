الخرطوم 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على البيان الختامي الصادر عن المؤتمر القومي" للعدالة والعدالة الانتقالية في السودان" والذي أكد انه لا يجوز منح أي عفو يقع بالمخالفة لمبادئ ومعايير القانون الدولي أو يمس حق الضحايا في جبر الضرر والتماس العدالة.وأشارت إلى قلق رئيس البعثة الأممية للسودان فولكر بيرتس من تصاعد الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع خلال الأيام الماضية.ولفتت صحف الثلاثاء الانتباه إلى إعراب الآلية الثلاثية عن أملها في أن تتوصل جميع الأطراف السودانية إلى اتفاق نهائي حول الحلول لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة بقيادة مدنية وإخراج السودان من أزمته الحالية.وأخبرت عن بدء "الملتقى السوداني الصومالي للاستثمار والتجارة" بمقديشو أمس، بحضور رجال الأعمال السودانيين، وبمشاركة مجموعة من الشركات المختلفة.وتطرقت إلى تنظيم مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج بالسودان بالتعاون مع المركز الإقليمي للسيطرة على الأسلحة "ريكسا" بالخرطوم أمس، الورشة التنويرية حول" اتفاقية تجارة الأسلحة" وتستمر لمدة يومين، بحضور قادة وحدات الأجهزة الأمنية المختلفة وممثلي وزارة الخارجية والعدل والدفاع.وركزت صحف السودان على مواصلة المستوطنين تنفيذ سلسلة من الاعتداءات على القرى والبلدات الفلسطينية، وإعطاب مركبات فلسطينية، ومواصلة قوات الاحتلال حملة الاعتقال في صفوف الفلسطينيين.// انتهى //10:22ت م0040