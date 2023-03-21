القاهرة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتوجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة بإصدار قرار بتمثيل المرأة المصرية في مجالس إدارة الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة.وأشارت الصحف إلى مباحثات الحكومة المصرية مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص العمل ودعم الشركات الناشئة.وأبرزت صحف الثلاثاء إدانة مصر لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإنكار الوجود الفلسطيني، مؤكدة أن تلك التصريحات غير المسؤولة والتحريضية والعنصرية، تؤجج مشاعر الغضب والاحتقان عند جموع الشعب الفلسطيني، بل وشعوب العالم الحر.وأخبرت أن أطراف التسوية السياسية في السودان حددت مطلع أبريل موعدًا للتوقيع على اتفاق نهائي بين المكونين العسكري والمدني لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.ولفتت الانتباه إلى ترحيب الولايات المتحدة بنتائج الاجتماع الخماسي الذي عقد بمدينة شرم الشيخ؛ لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف.// انتهى //10:28ت م0041