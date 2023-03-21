الرياض 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكورية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء، اجتماعاً مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة بارك جون يونغ، وذلك في مقر المجلس بالرياض.وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية و سبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات لاسيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الكوري.تجدر الإشارة إلى أنَّ لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى ومجالس الشورى والبرلمانات في الدول الصديقة وتحقيق أكبر قدرٍ من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية الدولية.// انتهى //10:30ت م0042