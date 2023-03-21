لندن 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بحالة عدم اليقين التي تعم أسواق المال العالمية بسبب مشاكل قطاع البنوك، مشيرة إلى أن بنك انجلترا المركزي سيلغي زيادة في سعر الفائدة الرسمي كان من المقرر تبنيها هذا الأسبوع من أجل منع تفاقم الأزمة.وتناولت تقارير عن السباق للفوز بمنصب رئاسة حزب أسكوتلندا القومي، مبرزة ترحيب وزيرة الإقليم الأولى نيكولا سترجيون، بالمنافسة القوية بين أعضاء الحزب من أجل الفوز بالمنصب.وسلطت الضوء على تأكيد الحزب الوطني الاتحادي في إقليم إيرلندا الشمالية تصويته داخل مجلس العموم ضد "إطار ويندسور" المعني بمعالجة القضايا الخلافية ضمن بروتوكول المغادرة الأوروبية.وأشارت صحف الثلاثاء إلى استعداد الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، لخوض جولة أخرى من المحادثات، خلال اليوم الثاني لزيارة الأخير إلى موسكو.وأخبرت عن مقتل تسعة مواطنين صينيين على يد مسلحين في هجوم استهدف أحد المناجم بالقرب من مدينة بامباري في جمهورية أفريقيا الوسطى.وتطرقت صحف لندن إلى إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن، أول فيتو منذ توليه الرئاسة، رافضاً تشريعاً يهدف الى إلغاء قانون وزارة العمل المتعلق باستراتيجية استثمار أموال التقاعد للأمريكيين.// انتهى //10:33ت م0043