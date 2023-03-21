العلا 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسأقامت جمعية العمل التطوعي بمحافظة العلا، فعالية للمشي‬ بعنوان"ابدأ رمضانك صح"، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، برعاية نادي العلا الرياضي، وشراكة النطاق الصحي السادس بتجمع المدينة الصحي، وذلك في ممشى الصخيرات بالمحافظة، وبمشاركة من جميع أفراد المجتمع .وتأتي الفعالية تزامنًا مع الحملة الوطنية للمشي التي تُطلقها "وزارة الصحة" في جميع مناطق المملكة تحت شعار "امش 30"، وتستهدف جميع فئات المجتمع من الرجال والنساء والأطفال، لرفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة، حيث يتزايد استهلاك الطعام في شهر رمضان، وصاحب الفعالية معرض يضم فريقاً طبياً متخصصاً، للتعرف على الطرق الصحية للمشي والأوقات المناسبة والتعامل مع الإصابات، وكذلك قياس كتلة الجسم والتغذية الصحية وبرامج الحمية، وأركان لقياس الضغط والسكر في الدم، والمشي لدى السيدات الحوامل .يذكر أن جمعية العمل التطوعي بالعلا، تهتم بتعزيز ثقافة التطوع و تمكين المتطوعين ورعاية المبادرات التطوعية لتنمية وطنية مستدامة، تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.//انتهى//10:39ت م0044