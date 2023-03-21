الرباط 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بزيارة العمل التي بدأها أمس وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى واشنطن، في إطار المشاورات الدائمة الهادفة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب بالولايات المتحدة.وأشارت إلى اتفاق السلطة الفلسطينية وإسرائيل على إنشاء آلية للحد من العنف، وعلى ضرورة منع الطرفين أي إجراءات من شأنها المساس بقدسية الأماكن المقدسة في شهر رمضان.وأوردت الصحف إعلان السلطات السودانية عن التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في مطلع أبريل المقبل، والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، قبل بدء تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية.وتطرقت صحف الرباط إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لموسكو ولقاءه بالرئيس فلاديمير بوتين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //10:40ت م0045