نجران 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسوقعت جمعية تداوي الصحية أمس، اتفاقية شراكة مع مستشفى شرورة العام، بحضور محافظ شرورة المكلف موفق العنزي، ومدير الجمعية علي الحملي ومدير المستشفى عبدالله الصيعري، وذلك بمقر المحافظة.وتهدف الاتفاقية إلى تكامل الخدمات الصحية بين الجمعية والمستشفى لخدمة المرضى المحتاجين وغير القادرين على تحمل تكاليف العلاج والعمليات والأجهزة الطبية.وقدمت الجمعية 50 جهازاً مولداً للأكسجين لمستشفى شرورة العام، وذلك لخدمة المرضى المحتاجين وغير القادرين على شرائها بتكلفة تجاوزت 100 ألفِ ريال.ونوّه العنزي بالخدمات التي تقدمها الجمعية للمرضى المحتاجين، إثر اطّلاعه على تقرير البرامج والأنشطة التي قُدمت للمستفيدين خلال العام المنصرم 2022م، حاثاً على مواصلة الجهود لخدمة المستفيدين في محافظة شرورة والمراكزِ التابعةِ لها، كما جرى تكريمُ موظفي الجمعية من قبل المحافظ نظير تميزهم خلال العام 2022م.//انتهى//10:42ت م0046