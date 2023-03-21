بروكسل 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسشارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المعرض المصاحب للمنتدى الإنساني الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.واستعرض المركز من خلال جناحه ما قام به من أعمال إنسانية وإغاثية استفادت منها 90 دولة حول العالم، في مجالات عدة منها: قطاع الأمن الغذائي والصحة والحماية والرعاية والإغاثة العاجلة والتعليم وبرامج إيواء النازحين وكيفية الوصول للمستفيدين عبر الجسور الإغاثية الجوية والبرية، وما قدمته المملكة لليمن عبر المركز من مشاريع نوعية ومنها مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام وانتزاعه ما يقارب 400 ألف لغم متنوع، ومشروع تأهيل الأطفال المجندين، ومركز الأطراف الصناعية في اليمن المشروع النوعي الذي يصنع ويوفر الأجهزة التعويضية للأطراف المبتورة ويعقد برامج تأهيلية متنوعة للمتضررين.كما احتوى الجناح على شاشة تفاعلية لعرض الأفلام وركنًا للمطبوعات والتقارير.وحظي الجناح بزيارة العديد من رواد المنتدى الذين اطلعوا على أركانه المتعددة، وعبروا عن اعجابهم بما شاهدوه من عمل إغاثي وإنساني مشيدين بالجهود السعودية المتميزة لخدمة العمل الإنساني في شتى أنحاء العالم.// انتهى //10:54ت م0049