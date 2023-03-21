الطائف 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسبدأت جمعية العون الخيرية بالطائف, في الشروع بتنفيذ مشاريعها الرمضانية للعام الجاري، والتي تضمنت العديد من المشاريع الرمضانية.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية حاسن العوفي، أن مشروعات الجمعية غير الربحية شملت السلة الرمضانية، حيث بدأت في توزيع أكثر من 1000 سلة رمضانية تحتوي على العديد من الأصناف, تجاوزت قيمتها أكثر من نصف مليون ريال.كما وزعت 668 كوبوناً شرائياً تجاوزت قيمتها 100,000 ألف ريال، بالإضافة إلى إعانات مالية ستودع في حسابات 141 مستفيداً تجاوزت قيمتها 500,000 ألف ريال لمساعدة الأسر في قضاء حوائجهم ومساندة الفقراء والمحتاجين والأرامل والأيتام والحالات الخاصة.يذكر أن الجمعية تعمل على تجهيز كسوة العيد للأسر المحتاجة لمشاركتهم فرحة العيد، إلى جانب المشروعات الرمضانية التي ستنفذها الجمعية هذا العام والتي من ضمنها إفطار صائم في ساحات الحرم والجوامع ومواقيت الحج والعمرة، بالإضافة إلى إقامة البرامج الخاصة بتدريب الشباب على الأعمال التطوعية بالاشتراك مع الهيئات الحكومية والأهلية، والعمل على نشر وتشجيع روح التكافل بين فئات المجتمع، والعناية بتأهيل الأسر المحتاجة، واستقبال دعم الموسرين وفاعلي الخير من داخل المحافظة وخارجها لدعم الأسر التي ترعاها الجمعية.// انتهى //11:01ت م0051