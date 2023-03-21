حقل 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسأنهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حقل استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بالوقوف على احتياجات المساجد والجوامع ومستلزماتها وصيانتها، في إطار الخدمات المقدّمة للمصلين.وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة مصلح العمراني, أن الإدارة عملت على تهيئة وتجهيز 26 مسجداً , عملت على تزويدها بالفرش وتوفير المصاحف، بالإضافة إلى تجهيز فرق ميدانية لعمل الصيانة الطارئة ، منوهاً بدور المتطوعين في إنجاز أعمال التهيئة للمساجد والجوامع.// انتهى //11:03ت م0052