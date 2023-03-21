مكة المكرمة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسدعت شركة البلد الأمين، الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة للاستثمار في 20 فرصة جاهزة لمدة تزيد عن 25 عاماً، وذلك من خلال استثمار الأراضي المخصصة للحدائق، بهدف زيادة نسبة استثمار القطاع الخاص في الحدائق بمكة المكرمة، وتعزيز الاستدامة البيئية، ومكافحة التصحر، بما يتوافق مع مبادرة " السعودية الخضراء".وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لوكالة الأنباء السعودية، أن هذه الفرص منبثقة عن برنامج الاستثمار الأخضر، الذي جرى تنفيذه مؤخراً كمبادرة من غرفة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في ذراعها الاستثماري "شركة البلد الأمين", وذلك لاستثمار الأراضي بهدف زيادة نسبة الاستثمار في الحدائق بمدينة مكة المكرمة عن طريق تسويقها على المهتمين من رجال وسيدات الأعمال، للارتقاء بمستوى الحياة البيئية والرياضية والثقافية في العاصمة المقدسة.وبين أن ذلك يأتي تعزيز الاستدامة البيئية ومكافحة التصحر بما يتوافق مع مبادرة السعودية الخضراء، وزيادة الغطاء الأخضر لتكون مكة المكرمة مدينة للحياة وصديقة للإنسان والبيئة، وتوفير الممكنات الفعالة للمجتمع من خلال تقديم الخدمات البلدية الراقية والمتميزة.ودعت شركة البلد الأمين الراغبين في الاستثمار التسجيل عن طريق الرابط التالي: https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=eexNkiiOIE8ECHrPeIW9eQ%3D%3D, حيث يتيح البرنامج الاستثمار بعائد من خلال تطوير 25% من إجمالي مساحة الحديقة كأنشطة تجارية متنوعة، مع تأهيل الحديقة بالكامل بحسب اشتراطات أمانة العاصمة المقدسة.// انتهى //11:55ت م0070