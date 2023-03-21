نجران 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسنجح أطباء الأشعة التداخلية بمستشفى الملك خالد بمنطقة نجران من إنقاذ مريض في العقد الثالث حضر إلى قسم الطوارئ وهو بحالة حرجة نتيجة الآلام في البطن.وأوضحت صحة نجران، أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض تبين وجود انسداد في شريان الأمعاء، وتم على الفور مباشرة الحالة من قبل استشاري الأشعة التداخلية والفريق الطبي الذين تمكنوا - بفضل من الله - من سحب الجلطة من الشريان الرئيس المغذي للأمعاء بواسطة القسطرة، حيث استقرت حالة المريض وتلقى العلاج اللازم وتم نقله إلى الملاحظة، ومن ثم خروجه بعد تقديم الرعاية الصحية وهو بصحة جيدة وتم عمل برنامج لمتابعة حالته عن طريق العيادات الخارجية.يذكر أن قسم الأشعة التداخلية أجرى خلال العام 2022م وبإشراف من الكوادر الطبية المؤهلة 3696 فحصاً إجرائياً شملت علاج الأورام وسحب الجلطات وإيقاف النزيف وفتح الشرايين والعديد من الإجراءات الأخرى.// انتهى //11:56ت م0071