طريف 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسأكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية استعداداتها لاستقبال شهر رمضان من خلال فريق عمل من المراقبين والفنيين للوقوف على الجوامع والمساجد بالمحافظة وبحث احتياجاتها وتهيئتها وتجهيزها وزيادة مستوى الأداء في الخدمات الخاصة بأعمال الصيانة والنظافة لها وتأمين جميع متطلباتها.وأوضح مدير إدارة المساجد و الدعوة و الإرشاد بمحافظة طريف فايز بن الشاوي العنزي ، أنه جرى تهيئة وتجهيز أكثر من 100 جامعاً ومسجداً.// انتهى //11:56ت م0072