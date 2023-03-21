الرياض 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واستَسلّم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، شهادة الاعتراف من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة "EFQM" فئة (4) نجوم، في مجال تطبيق مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي.وأكدت "مدن" أن حصولها على شهادة التميز الأوروبية، يُعد تتويجًا لجهود فريق عملٍ وطني ٍقدم أداءً احترافيًا على مدى عامٍ كاملٍ، واضعةً نُصب عينيها تطبيق نموذج عمل إداري يتسق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الجودة والتميز المؤسسي، مما يُعزّز ثقة الشركاء المحليين والدوليين في بيئة الاستثمار الصناعي بالمملكة تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.ويأتي ذلك ضمن أهداف "مدن" للارتقاء بمؤشرات الأداء العام وفق أسس علمية، وتحقيق تطلعات شركائها في خلق بيئة استثمارية نموذجية تتسم بالاستدامة والتكامل، وذلك في إطار إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي.يُذكر أن نموذج "EFQM" هو إطار عملٍ إداريٍ مُعترف به عالميًا للتغيير التنظيمي وتحسين الأداء، يستند إلى بيانات مدعومة من خبراء الصناعة بما يتلاءم مع غايات المنظمات وأولوياتها والعاملين لديها سعيًا لتحقيق نتائج فاعلة ومستدامة في مجال التميز المؤسسي, كما تُعد المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة مؤسسة غير ربحية لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وتميز الأداء والأعمال المؤسسية.وتتولى "مدن" منذ العام 2001م تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف حالياً على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 5 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، إلى جانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.// انتهى //12:06ت م0074