واشنطن 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسنظمت الأندية السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الاثنين، جلسة حوارية ومعرض إنجازات المرأة السعودية ومساهمتها في مختلف المجالات في تحقيق رؤية 2030، وذلك بحرم جامعة جورج واشنطن، تحت إشراف الملحقية الثقافية لدى سفارة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية.وركزت الجلسة على جهود المملكة في تمكين المرأة، واستعراض الأرقام الصادرة عن ارتفاع فرص عملها ومنجزاتها المتعددة في المجالات كافة.وفي نهاية الجلسة، سلم مدير إدارة الشؤون الثقافية والاجتماعية بالملحقية الثقافية عبدالكريم العبثاني دروعاً تذكارية للمشاركات في الجلسة.وأوضحت رئيسة النادي السعودي بجامعة جورج واشنطن المبتعثة هداية خالد المغلوث في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن تنظيم هذه الجلسة الحوارية يتزامن مع احتفاء المجتمع الدولي والجامعات بشكل خاص في شهر مارس بتاريخ المرأة ومنجزاتها، وتهدف إلى التعريف عن انجازات المرأة السعودية وتمكينها في مختلف المجالات الحيوية، مشيدة بدعم وتمكين الملحقية الثقافية.صاحب هذه الجلسة الحوارية والمعرض عدداً من براءات الاختراع، والمواهب الفنية للمبتعثات السعوديات.// انتهى //12:24ت م0077