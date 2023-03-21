القدس المحتلة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 14 فلسطينياً خلال حملة دهم وتفتيش واسعة شنتها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من مخيم الدهيشة قرب بيت لحم، و11 آخرين خلال اقتحامها لقرى في جنين ونابلس والقدس، بينهم أسرى محررين، وذلك في إطار الاقتحامات المستمرة للمدن والبلدات الفلسطينية، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال خمس أمهاتٍ، وهنّ من بين 29 أسيرةً يقبعن في سجن دامون.من جهتها أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن العشرات من المستوطنين أعطبوا اليوم مركبات فلسطينية في قرية برقة شرق مدينة رام الله، وكتبوا عليها شعارات عنصرية.// انتهى //12:33ت م0081