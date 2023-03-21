الرياض 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسأعلنت الهيئة العامة للترفيه عن قبول 14 مشروعًا للمشاركة في النسخة الأولى من "مسرعة أعمال أنشطة الترفيه" التي تهدف إلى توفير بيئة عمل محفزة لرواد الأعمال المهتمين بالقطاع في المملكة وتقديم الإرشاد والتدريب اللازم لهم، وربطهم بخبراء ومستشارين متخصصين في تطوير المشاريع وشبكة من المستثمرين.وبدأت رحلة قبول المشاريع الـ14 بفتح باب التسجيل لمختلف المشاريع في شهر فبراير الماضي، حيث جرى في المرحلة الأولى اعتماد تسجيل 260 مشروعًا، تأهّل منها للمقابلات الأولية 60 مشروعًا، وعقب المقابلات الأولية تم ترشيح 22 مشروعًا للعرض على لجنة التحكيم، لينتهي مشوار هذه المجموعة بقبول 14 مشروعًا في "مسرعة أعمال أنشطة الترفيه".ويخوض القائمون على المشاريع المشاركة في المسرّعة برنامجًا تدريبيًّا مكثّفًا يتكون من ورشِ عملٍ أسبوعية، وجلسات استشارية فردية بين رواد الأعمال ومستشارين متخصصين، إضافة إلى جلسات بين المهتمين بقطاع الترفيه للتعرف على المشاريع المشاركة في البرنامج، فضلاً عن استضافة عدد من المتحدثين وأصحاب التجارب والقصص الناجحة، وتنظيم أنشطة يومية بين رواد الأعمال والمطورين من فريق المسرعة.ويتضمّن البرنامج التدريبي متابعة أداء المشاركين، ودعمهم بتطوير مشاريعهم ومساعدتهم على التوسع والنمو، مع إعدادهم للجولات الاستثمارية المتقدمة، من خلال لقاءات أسبوعية مع الموجهين الذين يعملون على إرشادهم وتزويدهم بالنصائح التي تسهم في تقدّم أعمالهم ونجاحها.كما يتلقى المشاركون في برنامج المسرعة دعمّا من موجهي المشاريع من أجل تطوير أعمالهم، حيث يقدّمون لهم التوجيه المستمر والبرامج التدريبية الإرشادية، إضافة إلى ربطهم بالاستشاريين المناسبين، مع متابعة تفاعل الشركات مع العملاء لفهم حاجتهم وتطوير منتجاتهم وفقاً لمتطلبات السوق.ويمر المشاركون بمراحل لقياس الأداء، إذ يحدد الموجّهون مجموعة من الأهداف الأسبوعية للمشاريع والعمل على تحقيقها، يرافق ذلك متابعة تطور وتقدم المشاريع وتحقيقها مؤشرات الأداء المتفق عليها، مع قياس المنجزات التي حققتها منذ بدء المسرعة.// انتهى //12:34ت م0082