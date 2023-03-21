نجران 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واساعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك، في جميع مدارس التعليم العام بمراحله الابتدائي والمتوسط والثانوي، حيث تبدأ الحصة الأولى في المدارس الصباحية الساعة 10 صباحاً، فيما تبدأ في المدارس المسائية ومدارس التوأمة الساعة 9 صباحاً للفترة الأولى، والساعة 1 ظهراً للفترة الثانية، في حين تبدأ في مدارس التعليم المستمر الساعة 9 مساءً، بواقع 35 دقيقة لكل حصة، وينتهي بحسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وكل صف دراسي.وحددت الإدارة بدء دوام جميع الإدارات والمكاتب والأقسام للبنين والبنات الساعة 10 صباحاً، وحتى الساعة 3 مساءً.// انتهى //12:36ت م0084