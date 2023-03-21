نيويورك 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واستشارك المملكة العربية السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري.ويرأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني, حيث يضم الوفد ممثلين من قطاع المياه بالمملكة.ويشارك وفد المملكة في عدد من الجلسات العامة والاجتماعات خلال المؤتمر لتسلط الضوء على تجربة المملكة في السنوات الخمس الأخيرة في الاستدامة المائية، ومن المتوقع، خلال المؤتمر الإعلان عن مبادرات جديدة للمساعدة في مواجهة التحديات التي تواجه أقل البلدان نموًا.وتُعد المملكة مساهمًا رئيسًا في تقديم المساعدات الإنمائية للعديد من هذه البلدان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.وكانت الأمم المتحدة, قد دعت إلى عقد هذا المؤتمر الذي تتشارك في استضافته حكومتا طاجيكستان وهولندا، بعد آخر مؤتمر عقد في عام 1977م، بهدف التسريع في اتخاذ الإجراءات الحاسمة لمعالجة أزمة المياه العالمية، التي لا تـزال العديـد مـن القضـايا التـي نوقشـت فـي ذلك العام دون حل.ويسعى المؤتمر إلى التأكـد مـن الوفاء بالوعود التي قطعتها الدول لوضع حلول فعالة لأزمات المياه حول العالم، فيما ستشهد الأيام الثلاثـة من حفل الافتتاح والختام (6) جلسات عامة، و(5) حوارات تفاعلية لأصحاب المصلحة المتعددين، بالإضافة إلى العديـد مـن الأحـداث الجانبية التي تنظمها الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرون.// انتهى //13:39ت م0120