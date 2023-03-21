الأحساء 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسنظمت المؤسسة العامة للري اليوم, فعالية اليوم العالمي للمياه 2023 تحت شعار "كن للتغيير"، الذي يصادف 22 مارس من كل عام، بحضور رئيس المؤسسة الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك، ومنسوبي المؤسسة ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء، وعدد من طالبات كلية الزراعة بجامعة الملك فيصل، وذلك في مقر المؤسسة بالأحساء.وتضمنت الفعالية عددًا من الأركان التفاعلية للتعريف بأنظمة الري والتوعية بأساليب الترشيد في استخدام المياه، إضافة إلى محاضرة بعنوان "دور النشأ في تحقيق الاستدامة البيئية".ويأتي تنظيم الفعالية من خلال دور المؤسسة في تعزيز الشراكة المجتمعية، ورفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع للمحافظة على المياه وحسن استخدامها.// انتهى //13:39ت م0121