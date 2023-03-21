مكة المكرمة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسشاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للأمن السيبراني في الملتقى الوطني للأمن السيبراني، تحت شعار "الأمن السيبراني دفاع وتمكين وتنمية" الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للأمن السيبراني المهندس رائد بن محمد المطرفي، أن الملتقى اشتمل على عدة جلسات حوارية منها أهمية تعزيز تكامل الجهود في منظومة الأمن السيبراني على المستوى الوطني، ومواجهة تحديات قطاع الأمن السيبراني، كما تطرقت إلى تعزيز تنافسية القطاع واغتنام الفرص الواعدة فيه، فضلاً عن بحث سُبل تعزيز دعم الشركات الناشئة في المجال ودور الجهات الوطنية والخاصة في هذا الإطار، كما سلط الملتقى الضوء على أفضل الممارسات الحديثة في التصدي للتهديدات السيبرانية المتجددة، ومستقبل تمكين عمل المرأة في القطاع.// انتهى //13:40ت م0122