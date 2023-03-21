جدة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واساعتمدت أمانة محافظة جدة خطة الرقابة البلدية الموسمية لشهر رمضان للعام الحالي 1444هـ، من خلال تكثيف الجهود الرقابية وحملات التفتيش الميداني على الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية التي يزيد عليها الإقبال خلال شهر رمضان, لحماية وسلامة الغذاء المتداول ورفع مستوى الامتثال في تلك المنشآت.وأوضحت الأمانة أن الخطة الموسمية للبلديات الفرعية وفريق الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية تتضمن تكثيف أعمال الرقابة الميدانية لمتابعة امتثال المنشآت الغذائية على الواجهة البحرية والمحاور والشوارع الرئيسة والفرعية وداخل الأسواق و المراكز التجارية.وبينت أن الحملات المكثفة ستستهدف جميع المحال الصحية و الغذائية و محال بيع الأسماك، و الملاحم ومحال بيع الدواجن و محال بيع التمور والحلويات والمكسرات ومحال بيع الخضار ومحال بيع الألبان ومنتجاتها وبيع العصائر بأنواعها وأماكن تخزين المواد الغذائية بالمنشآت والتأكد من التزامها بفترة صلاحية المنتجات الغذائية واشتراطات النقل والتخزين, وتخزين كل نوع من هذه الأغذية في درجات الحرارة المناسبة له.وأكدت أمانة جدة مضاعفة الرقابةِ الميدانيةِ في المواقع التي من المتوقع أن تشهد إقبالاً من السكان والزائرين، والتماشي مع التوقيتات الملائمة لمتغيرات شهر رمضان مع عدم الإخلال بالخطة التشغيلية الأساسية ودعم الفرق بما يلزم من العمالة الإضافية والمعدات، والعمل خلال فترتين يومياً طيلة شهر رمضان.وأشارت الأمانة إلى مواصلة جهودها من قبل البلديات الفرعية والإدارات المختصة للقيام بجولات رقابية لمكافحة الظواهر السلبية للباعة الجائلين والبسط غير النظامية في المواقع التي يمكن أن تشهد تواجد الباعة الجائلين فيها، كما تشمل الاستعدادات تجهيز طاقاتها البشرية والمتمثلة في زيادة أعداد المشرفين والمراقبين والتنسيق مع الإدارات المختصة بالأمانة لتنفيذ الخطة الرقابية المعتمدة.// انتهى //13:40ت م0123