تبوك 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في ديوان الإمارة اليوم، منسوبي إمارة المنطقة يتقدمهم وكلاء الإمارة ومديري العموم ورؤساء الأقسام و موظفي الإمارة.وثمن سمو أمير منطقة تبوك الجهود المبذولة من منسوبي الإمارة والتي أسهمت في تحقيق العديد من المكتسبات والمنجزات خصوصاً في المجال التقني وتحقيق الريادة والتميز بين إمارات المناطق والتي كان هدفها الأساسي هو خدمة المواطن والمقيم، حاثاً سموه الجميع على بذل المزيد من الجهد وإنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما لله - .// انتهى //13:47ت م0124